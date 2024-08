Alerta no Criciúma e Figueirense na Série C: O que esperar? O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira (26) traz o debate sobre a derrota do Criciúma para o Grêmio no Heriberto Hülse, além... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 20h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h51 ) ‌



O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira (26) traz o debate sobre a derrota do Criciúma para o Grêmio no Heriberto Hülse, além da permanência do Figueirense pelo quinto ano consecutivo na Série C do Brasileirão.

