Alerta sobre golpe do mesário nas eleições de Santa Catarina Tribunal Regional Eleitoral do Estado orienta sobre golpe do mesário e solicita que as pessoas entrem em contato com os cartórios eleitorais... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 15h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rafael da Cunha

As eleições municipais estão chegando e, para que elas aconteçam, a figura do mesário é extremamente importante. Mas algumas pessoas vêm sendo falsamente convocadas para realizar essa função através de e-mails de golpistas. Para não cair no “golpe do mesário”, o TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina) oferece orientações à população.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Golpe do mesário acende alerta no período eleitoral em Santa Catarina e TRE-SC emite comunicado

• Pais que negaram vacinar filha contra a Covid-19 são condenados à multa de R$ 20 mil em SC

• Família lamenta morte de idoso em faixa de pedestres em Joinville: ‘alegre e brincalhão’