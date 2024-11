Alesc Itinerante encerra 2024 em Chapecó com foco em pautas do Grande Oeste Alesc Itinerante encerra 2024 em Chapecó com foco em pautas do Grande Oeste ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h10 ) twitter

Alesc Itinerante em Chapecó

Chapecó está sendo o palco, nesta terça e quarta-feira (26 e 27 de novembro), da última edição de 2024 do Programa Alesc Itinerante. A iniciativa transfere temporariamente a sede da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) para diferentes regiões do estado, promovendo a aproximação do Parlamento com a população local e priorizando pautas regionais.

