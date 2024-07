ND Mais |Do R7

Alfredinho Ibiapina brilha em sua estreia no FIA Karting European Championship Com foco no Mundial KZ, o piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina teve a primeira experiência no campeonato Europeu, no último...

Com foco no Mundial KZ, o piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina teve a primeira experiência no campeonato Europeu, no último fim de semana.

