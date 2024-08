Aliança Política em Joinville: MDB e PP Juntos! A possibilidade de uma “aliança histórica” entre MDB e Progressistas em Joinville, noticiada pelo ND Mais no dia 29 de julho, se tornou... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 01h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A possibilidade de uma “aliança histórica” entre MDB e Progressistas em Joinville, noticiada pelo ND Mais no dia 29 de julho, se tornou realidade no final da tarde desta segunda-feira (12). Segundo Fernando Krelling, presidente do partido na cidade, Anelísio Machado será o vice de Luiz Claudio Gubert.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• TCE divulga lista de possíveis inelegíveis; Vera Fischer é um dos nomes citados

• Após 18 horas, Aeroporto Internacional de Florianópolis é reaberto

• Eleição 2024: Manoel Arisoli Pereira é oficializado pelo PL à Prefeitura de Rio do Sul