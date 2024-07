Alisson Francisco: O novo destaque do esporte catarinense A semana do esporte catarinense começa com uma grande novidade. O jornalista Alisson Francisco é o novo colunista e comentarista...

‌



A+

A-

A semana do esporte catarinense começa com uma grande novidade. O jornalista Alisson Francisco é o novo colunista e comentarista do Grupo ND. Ele assume a coluna do Jornal ND impresso e no portal ND Mais, além de fazer participações nos programas SC no Ar e Clube da Bola, da NDTV. O profissional estreia já a partir desta terça-feira (9).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Alisson Francisco é o novo colunista e comentarista de esportes do Grupo ND

• Saques, depósitos e outras nomenclaturas: o que muda nos extratos bancários a partir de julho

• Às vésperas da chegada em Floripa, Suicidal Tendencies lança single em homenagem ao Brasil