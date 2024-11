Alô Saúde Floripa atenderá turistas na alta temporada Alô Saúde Floripa atenderá turistas na alta temporada ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h09 ) twitter

Alô Saúde Floripa

Pela segunda temporada consecutiva, Florianópolis leva a inovação em saúde pública para além de seus moradores, com o serviço Alô Saúde Floripa à disposição dos turistas que visitam a capital catarinense. A partir de 16 de dezembro, o programa de telemedicina volta a funcionar 24 horas por dia, oferecendo assistência gratuita e ágil também para quem escolhe a cidade como destino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

