Alta médica após atropelamento em Joinville: um novo começo para Letícia A vida de Letícia Moreira de Castilho, de 25 anos, virou de cabeça para baixo no dia 18 de agosto. A oficial de serviços gerais estava... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 23h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 23h01 )



A vida de Letícia Moreira de Castilho, de 25 anos, virou de cabeça para baixo no dia 18 de agosto. A oficial de serviços gerais estava no portão de casa, em Joinville, no Norte de Santa Catarina, quando um carro perdeu o controle, atingindo ela e a filha, além de sua amiga com uma bebê. Todas ficaram feridas e as dificuldades seguem dez dias após o acidente.

