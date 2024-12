Alteração no regulamento do Catarinense muda distribuição de vagas para a Série D e impacta JEC Alteração no regulamento do Catarinense muda distribuição de vagas para a Série D e impacta JEC ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 18h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h09 ) twitter

JEC x Inter

A temporada do futebol catarinense começa no dia 15 de janeiro e terá mudanças. Além de alterar o formato do Campeonato Catarinense, que havia sido definido em Conselho Técnico, voltando atrás e mantendo as quartas de final, a FCF (Federação Catarinense de Futebol) mudou um artigo que impacta diretamente o JEC e os outros times que lutam por vagas na Série D do Campeonato Brasileiro.

