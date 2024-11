Alterações no trânsito de Florianópolis devido a corrida no domingo O percurso dos atletas causará alterações no trânsito de Florianópolis, como o fechamento das ruas Bocaiúva e Altamiro Guimarães; veja... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 23h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O 4˚ Desafio UGF Cárdio Morro da Cruz causará alterações no trânsito de Florianópolis no domingo (20). A Guarda Municipal alerta para as modificações no fluxo de veículos a partir das 6h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ponto de Parada e Descanso na BR-101 é obra da Arteris, mas saiu graças às autoridades de SC

• Justiça rejeita ação do MPF sobre regularidade dos helipontos em Florianópolis

• Corrida altera o trânsito de Florianópolis no domingo; confira as mudanças



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.