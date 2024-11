Alterações no trânsito em Florianópolis para o show de Paul McCartney Cantor se apresenta no Estádio da Ressacada no sábado (19), mas mudanças no trânsito começam no dia anterior ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h08 ) twitter

Os motoristas que trafegam na região Sul da Ilha, em Florianópolis, devem ter atenção a mudanças no trânsito por causa do show do cantor Paul McCartney, que ocorre no sábado (19), no Estádio da Ressacada. As alterações começam a partir das 18h de sexta-feira (18).

