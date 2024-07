ND Mais |Do R7

Alunos de escola pública em SC são premiados com laboratório de robótica de R$ 350 mil

Alunos da escola municipal Ida Beatriz Brunato de Camargo, de São Francisco do Sul (SC), acabam de ganhar uma nova ferramenta para transformar a educação. A Fundação ArcelorMittal entregou nesta quinta-feira (4) à escola um laboratório de robótica pela conquista do primeiro lugar no Prêmio Liga STEAM 2023. Eles foram vencedores nacionais na categoria Ensino Fundamental, com o projeto “Dengue: nem sempre o mosquito é o vilão”.

