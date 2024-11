Alunos de SC se classificam para campeonato mundial de robótica na Turquia Alunos de SC se classificam para campeonato mundial de robótica na Turquia ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h10 ) twitter

Alunos de SC se classificam para campeonato mundial de robótica na Turquia

Três estudantes do Colégio Coração Feliz, de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, estão classificados para participar da etapa mundial do WRO (World Robot Olympiad), o campeonato global de robótica educacional. A disputa deve acontecer na cidade de Esmirna, na Turquia, entre 28 e 30 de novembro.

