Ambulância do Samu não comparece a caso de estupro em Florianópolis Episódio envolvendo uma jovem de 19 anos, que foi vítima de estupro em região central de Florianópolis, chocou a Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 00h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 00h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O abjeto episódio envolvendo uma jovem de 19 anos, vítima de violência sexual, no último dia 31 de agosto revoltou a região e chamou a atenção para um outro ponto: a ambulância do Samu não compareceu ao local, mesmo diante do chamado da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Irmã de empresário morto pelo cunhado se contradiz em depoimento; ‘vai pagar caro’

• AO VIVO: acompanhe o debate entre candidatos a prefeito de Blumenau

• Saiba por que o Samu, mesmo chamado pela PM, não atendeu a vítima de estupro em Florianópolis