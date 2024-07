Ameaça Chocante: Filha de Di María em Perigo Ídolo do futebol argentino e campeão da Copa do Mundo de 2022, Angel Di María afirmou em entrevista ao jornal “Olé” que recuou de... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ídolo do futebol argentino e campeão da Copa do Mundo de 2022, Angel Di María afirmou em entrevista ao jornal “Olé” que recuou de voltar ao futebol do país após a filha sofrer uma ameaça de morte macabra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Filha de Di María recebe ameaça de morte macabra

• Passageiros são retirados de micro-ônibus em chamas no Sul de SC

• Passageiras de carro de aplicativo ficam feridas após acidente em Chapecó