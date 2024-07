ND Mais |Do R7

Amigo de Maduro articula visita de observadores a Caracas

É grande o interesse dos deputados de oposição do Brasil para acompanharem as eleições na Venezuela, dia 28 de julho, mas a ditadura já dificulta a entrada. Quem tem articulado junto ao regime é o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), amigo do presidente Nicolás Maduro. Sem o aval do ditador, nada feito. É evidente que os diplomatas do país hermano vão filtrar o perfil dos interessados em aterrissar por lá. A própria oposição venezuelana reconhece que não há garantias de que observadores internacionais poderão entrar em Caracas.

