Anatel antecipa em 14 meses a ativação do 5G em todos os 5,5 mil municípios do Brasil

Imagem sobre a ativação do 5G no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta terça-feira que a ativação do 5G, a internet móvel de quinta geração, foi liberada em todos os 5,5 mil municípios do país. A medida dependia da limpeza da faixa de 3,5 Ghz, que foi destinado ao tráfego do sinal de 5G, mas que até então era ocupada pelo sinal de TV por antenas parabólicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a ativação do 5G no Brasil!

