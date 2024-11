André Baran em busca do título no BT400 do Rio Ao lado de Michele Cappelletti, André Baran tenta voltar ao topo do ranking mundial da modalidade ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h29 ) twitter

O catarinense André Baran estreia nesta quinta-feira (17) no BT400 do Rio de Janeiro. Com 400 pontos em jogo para a dupla campeã, ele tenta, ao lado de Michele Cappelletti, reassumir o posto de número 1 do mundo em caso de título.

