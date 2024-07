Anelisio Machado Confirma Candidatura e Aposta em 2º Turno em Joinville A convenção do Progressistas em Joinville que confirmou a candidatura de Anelisio Machado a prefeito neste domingo (28) contou com... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 02h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 02h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A convenção do Progressistas em Joinville que confirmou a candidatura de Anelisio Machado a prefeito neste domingo (28) contou com o salão da Sociedade Alvorada cheio e a presença de lideranças regionais e estaduais do partido, como o senador Esperidião Amin.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Confirmado pelo PP, Anelisio Machado acredita em 2º turno em Joinville e ainda não tem vice

• O que é um girocóptero, aeronave que caiu em SC e deixou dois mortos

• ‘Piloto experiente e grande amigo’, diz colega de vítima de queda de aeronave em SC