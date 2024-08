Anitta Brilha na NFL: Atração Imperdível no Brasil! Anitta vai agitar um evento histórico no Brasil. A cantora foi anunciada, nesta terça-feira, como atração principal do show do intervalo... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 21h21 ) ‌



Anitta vai agitar um evento histórico no Brasil. A cantora foi anunciada, nesta terça-feira, como atração principal do show do intervalo do primeiro jogo da NFL (liga de futebol americano) no País.

