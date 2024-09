Ansiedade à vista: Marlon fala sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal Brasil estreia na Copa do Mundo de Futsal no próximo sábado (14) contra a equipe de Cuba; a bola rola a partir das 9h30 ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 15h23 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h23 ) ‌



O fixo Marlon, da seleção brasileira, admitiu que a ansiedade está batendo para a estreia da equipe na Copa do Mundo de Futsal. O Brasil enfrenta Cuba no próximo sábado (14), às 9h30, em Bukhara, no Uzbequistão.

