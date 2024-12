Antes do fim: país que será engolido pelo mar faz cópia no metaverso para preservar memórias Antes do fim: país que será engolido pelo mar faz cópia no metaverso para preservar memórias ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 20h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

País que será engolido pelo mar

A nação insular de Tuvalu, localizada na Polinésia, luta contra a ameaça crescente de ser engolida pelo mar devido às mudanças climáticas. Com suas ilhas e atóis enfrentando o aumento do nível do oceano, o governo do país que será engolido pelo mar encontrou uma solução inédita: recriar digitalmente seu território e cultura no metaverso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa iniciativa inovadora!

Leia Mais em ND Mais:

22ª Fenaostra começa hoje com o melhor da culinária em Florianópolis; veja programação completa

Doença desconhecida causa a morte de 143 pessoas na República do Congo

Prefeitos presos na Operação Fundraising podem retomar funções públicas em SC; entenda