Antony Gabriel Gonçalves brilha no vôlei internacional Atleta de Itajaí começou carreira na cidade e, agora, Antony Gabriel Gonçalves se prepara para Campeonato Árabe de Clubes ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 22h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h41 ) ‌



Aos 27 anos, Antony Gabriel Gonçalves, atleta de Itajaí, foi contratado pelo Burgan Sports Club, time de vôlei do Kuwait, no Oriente Médio. Agora, ele se prepara para o Campeonato Árabe de Clubes, uma das principais competições do esporte na Liga Árabe.

