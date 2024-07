Apagão cibernético: empresas corrigem falhas após caos mundial O apagão cibernético global atingiu serviços ao redor do mundo. No Brasil, o evento ocorrido no início desta sexta-feira (19) impactou... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h53 ) ‌



O apagão cibernético global atingiu serviços ao redor do mundo. No Brasil, o evento ocorrido no início desta sexta-feira (19) impactou parcialmente os sistemas de check-in de algumas companhias aéreas nos aeroportos do país. Apesar disso, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que o controle de tráfego aéreo no Brasil não foi afetado.

