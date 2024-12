Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade e clientes fazem piada: ‘Credores cientes’ Internautas reclamam que falhas desta sexta-feira (6) ocorrem no quinto dia útil do mês, data utilizada para pagamento de salários ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h09 ) twitter

Clientes que utilizam o aplicativo do Bradesco registram, desde o início desta sexta-feira (6), instabilidade na ferramenta. As causas do problema não foram informadas, mas uma mensagem, na página inicial da aplicação, diz que a instituição financeira trabalha para normalizar o serviço.

Para mais detalhes sobre essa situação que está gerando memes e reclamações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

