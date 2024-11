Aplicativos transformam o acompanhamento de obras em Tubarão Tubarão Saneamento tem parceria com ferramentas para indicar obras e traçar rotas alternativas na cidade ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h50 ) twitter

A tecnologia usada em favor da comunidade. É assim que a Tubarão Saneamento melhora, a cada ano, o serviço prestado em Tubarão. Além de investimento substancial que reflete no avanço da cobertura de saneamento básico e na oferta de água de qualidade, a concessionária também investe em ferramentas potentes que melhoram a comunicação com o município. Uma das ações é a possibilidade de acompanhar as obras via aplicativos.

