Aposentada inicia viagem ao mundo a partir de SC e leva piano em motorhome customizado

Embalada pela melodia harmoniosa de Chiquinha Gonzaga, a procuradora da República aposentada, Solange Mendes Souza, dá vida a um sonho que iniciou há mais de 50 anos. Ao lado do seu inseparável piano, ela viajará o mundo com o seu motorhome. A aventura iniciou no Norte de Santa Catarina e seguirá por países de todos os continentes.

Não perca a oportunidade de acompanhar essa incrível jornada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

