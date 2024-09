Apreensão de avião de Gusttavo Lima em operação policial surpreende fãs Apreensão faz parte da Operação "Integration", que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos ilegais na internet... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h22 ) ‌



Um avião do cantor Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quarta-feira (4). A aeronave estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, interior do estado. A apreensão faz parte da mesma operação que resultou na prisão de Deolane Bezerra.

