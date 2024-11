Aproprie-se do seu erro! Aproprie-se do seu erro! ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da chamada

Caro (a) leitor (a) Recentemente, fui ao show dos Paralamas do Sucesso, uma banda que marcou não só minha juventude, mas a de várias gerações. Carrego as melhores lembranças dos incontáveis shows que tive o privilégio de assistir. Entre tantas músicas, uma em especial sempre ressoa forte: Meu Erro. Essa canção se tornou um verdadeiro hino para quem já experimentou a vulnerabilidade de assumir os próprios erros. Ela fala de amor, arrependimento e da difícil tarefa de superar o passado. E talvez seja justamente por isso que continua tão atual, se mantendo como um dos maiores sucessos da banda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como lidar com seus erros e transformá-los em aprendizado!

Leia Mais em ND Mais:

Homem é arremessado para fora do carro em acidente na BR-470 em SC

Ex-secretário de Saúde e médico renomado de Joinville morre aos 76 anos

Processo seletivo de Barra Velha é suspenso após TCE apontar irregularidades