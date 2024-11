Aprovado em concurso do TRT descobre que homem com o mesmo nome roubou sua vaga em SP Aprovado em concurso do TRT descobre que homem com o mesmo nome roubou sua vaga em SP ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 00h28 ) twitter

Fachada do TRT2

Luiz Alberto Santos da Silva, aprovado em concurso do TRT2, (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo) descobriu que teve sua vaga roubada por um homem de mesmo nome. Ele havia sido chamado para uma vaga de técnico judiciário no local e está na Justiça solicitando o direito de assumir o cargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa intrigante situação.

