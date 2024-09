Aprovados empréstimos bilionários para infraestrutura em SC Matérias são de autoria do Executivo e seguem agora para a sanção do governador Jorginho Mello; empréstimos serão feitos junto ao Bird... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 01h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou, por maioria de votos, nesta terça-feira (10), dois projetos de lei que autorizam o governo do Estado a fazer dois empréstimos junto ao Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), no valor total de US$ 420 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 2,4 bilhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Alesc aprova empréstimos de R$ 2,4 bilhões para estradas e setor rural de SC

• VÍDEO: Sucessão de acidentes deixa motociclista morto na BR-101, em Joinville

• De virada, Jaraguá Futsal goleia o Campo Mourão na estreia da Copa Sul