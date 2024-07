Aproveite os descontos do Clube ND e divirta-se com sua família em um dos hotéis da região Aproveite os descontos do Clube ND e divirta-se com sua família em um dos hotéis da região. As férias de julho são o momento ideal...

Alto contraste

A+

A-

Aproveite os descontos do Clube ND e divirta-se com sua família em um dos hotéis da região. As férias de julho são o momento ideal para programar a hospedagem. Por isso, confira no Clube ND todos os hotéis parceiros, seus respectivos descontos e escolha um para curtir com a sua família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• ‘Golpe da Casa Própria’: Polícia de Goiás prende suspeitos em SC

• Curta as férias em família hospedando-se em um hotel da região com desconto.

• Programa Mais Médicos: novo edital terá mais de 100 vagas para SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.