Aquiles Priester promete um show inesquecível na Célula O lendário baterista Aquiles Priester está em Floripa para um "drum show" nesta quarta (04) na Célula Cultural. Ele promete tocar na... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h22 ) ‌



Quem vai perder essa? A lenda Aquiles Priester, um dos melhores bateristas da história do metal e do rock, detonando ao vivo na íntegra “Temple of Shadows”, obra-prima da banda Angra, da qual ele foi integrante. Ele estará nesta quarta-feira, na Célula Cultural, para um drum show, a partir das 19h.

