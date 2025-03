Araranguá tem programação especial com shows nacionais nesta semana Cidade conta com três dias de festa para celebrar os 145 anos de emancipação ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h06 ) twitter

Em comemoração aos 145 anos de emancipação do município, Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, está em clima de festa nesta semana. De 3 a 5 de abril, a Praça Hercílio Luz será transformada em um grande palco de atrações para toda a família, com shows nacionais, apresentações culturais e muita animação.

