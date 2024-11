Argentina emite mandados de prisão contra 61 condenados pelos atos de 8 de janeiro Argentina emite mandados de prisão contra 61 condenados pelos atos de 8 de janeiro ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 22h27 (Atualizado em 15/11/2024 - 22h27 ) twitter

Ato de 8 de janeiro

Quase dois anos após os ataques de 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes, a Justiça da Argentina emitiu mandados de prisão contra 61 foragidos condenados pelos atos golpistas. Todos eles tiveram pedidos de extradição enviados pelo Brasil. A informação é da Folha de S. Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os mandados de prisão e as extradições.

