ND Mais |Do R7

Armindo Araldi: uma lenda do futebol catarinense Quem vê esse senhor tranquilo, em sua casa em Lages, comemorando seus 93 anos no dia de ontem, nem imagina a importância dessa personalidade...

Alto contraste

A+

A-

Quem vê esse senhor tranquilo, em sua casa em Lages, comemorando seus 93 anos no dia de ontem, nem imagina a importância dessa personalidade para o futebol catarinense. Armindo Araldi, é fundador do Internacional – que no último dia 13 completou 75 anos de fundação – e era o presidente do clube lageano na conquista do título Estadual, em 1965 em um confronto inesquecível diante do então poderoso Metropoli, de Criciúma. Parabéns, mestre. - Foto: Família Araldi/divulgação/ND.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Formação de ciclone provoca instabilidades e temperaturas baixas em SC

• Os 93 anos de uma personalidade marcante do futebol catarinense: Armindo Araldi

• Chuva intensa alaga rua e causa deslizamento em Xanxerê



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.