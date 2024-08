Arte em Páginas: Exposição “Papel de Parede” em Floripa e Itajaí Outra boa dica para as agendas de artes em Floripa e Itajaí é a exposição coletiva “Papel de Parede”, com uma seleção de 50 trabalhos... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h36 ) ‌



Outra boa dica para as agendas de artes em Floripa e Itajaí é a exposição coletiva “Papel de Parede”, com uma seleção de 50 trabalhos de artistas de diversas regiões do país e que partilha do uso do formato gráfico e impressão em preto e branco, em diversas técnicas como escrita, desenho, fotografia, colagem e performance que são editadas para existir no papel.

