Arteris vira alvo de inquérito do MPF por possíveis irregularidades na BR-101 em SC e no PR

O MPF (Ministério Público Federal), em Santa Catarina, instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades envolvendo a pesagem dos caminhões na BR-101, trecho entre São José dos Pinhais (PR) e Palhoça (SC), concedido à Arteris Litoral Sul.

