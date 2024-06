ND Mais |Do R7

Arthur Lira levará reunião do G20 para Maceió O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar para Maceió, sua base eleitoral, a reunião parlamentar do G20 nas próximas segunda...

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar para Maceió, sua base eleitoral, a reunião parlamentar do G20 nas próximas segunda e terça-feira. O evento, que vai reunir uma penca de congressistas, seria em Brasília – como planejaram o Governo e o Itamaraty. A assessoria de Lira informa que foi uma decisão técnica, do comitê diretor internacional do P20, que escolheu a capital de Alagoas para sediar o 1º Encontro das Parlamentares Mulheres. Denominada P20, a reunião mobilizará no mínimo 80 policiais legislativos. Eles devem receber meia diária pelos dias trabalhados e viajarão em avião da Força Aérea Brasileira. O Rio de Janeiro vai sediar em novembro a reunião do G20, com líderes mundiais, e até lá os três Poderes terão agendas paralelas preparatórias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vini Jr: nova denúncia de racismo é revelada

• VÍDEO: Policiais se assustam com granada em ‘pacote surpresa’ ao prenderem suspeitos em SC

• “G20” de Lira vai levar dezenas de policiais da Câmara a seu reduto eleitor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.