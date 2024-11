As duras verdades por trás do projeto de expansão da SC-401 As duras verdades por trás do projeto de expansão da SC-401 ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SC-401 e a aguardada obra de ampliação da via - Germano Rorato/ND

O lançamento do edital de licitação para a definição da empresa que vai executar as obras de ampliação de capacidade da SC-401 é, talvez, a grande notícia do semestre no Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Operação mira grupo suspeito de furtar agências bancárias em Joinville em intervalo de 9 dias

A nova TV

Fim da escala 6×1: PEC atinge assinaturas necessárias para tramitar na Câmara; veja quem apoia