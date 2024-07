ND Mais |Do R7

Assalto a agência bancária no Centro de Florianópolis: suspeitos fogem com R$ 200 mil Um homem foi assaltado na manhã desta segunda-feira (15) próximo de uma agência bancária, no Centro de Florianópolis. Dois suspeitos...

‌



A+

A-

Um homem foi assaltado na manhã desta segunda-feira (15) próximo de uma agência bancária, no Centro de Florianópolis. Dois suspeitos fugiram com um malote contendo R$ 200 mil. Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), houve troca de tiros no local, mas ninguém se feriu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Dupla armada assalta homem perto de agência bancária em Florianópolis e leva R$ 200 mil

• Sarna humana ‘estabiliza’ no Litoral Norte de SC; veja os números por cidade

• Guarda reage a assalto e mata dois suspeitos de roubo em SP