Assalto em Chapecó: Mulher Faz Ligação do Porta-Malas Um assalto em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, mobilizou as forças de segurança da cidade. Uma mulher foi feita refém, presa no... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h31 ) ‌



Um assalto em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, mobilizou as forças de segurança da cidade. Uma mulher foi feita refém, presa no porta-malas e teve o carro roubado nesta quarta-feira (28). Enquanto estava presa, a vítima conseguiu pegar o celular e ligou para a mãe e o marido.

