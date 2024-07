ND Mais |Do R7

Assalto em Florianópolis: Polícia recupera parte do dinheiro roubado A Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado na manhã desta segunda-feira (15), no Centro de Florianópolis...

A Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado na manhã desta segunda-feira (15), no Centro de Florianópolis, durante um assalto. Dos R$ 350 mil que estavam com a vítima, R$ 107 mil foram encontrados na casa de um dos suspeitos.

