Assistência Impressionante: Ex-Goleiro do Botafogo Brilha no Lyon O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, foi o grande destaque do amistoso entre Lyon e Union Berlin ao dar uma assistência impressionante... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, foi o grande destaque do amistoso entre Lyon e Union Berlin ao dar uma assistência impressionante no terceiro gol da equipe francesa, marcado pelo atacante Gift Orban. A partida terminou com uma vitória convincente do Lyon por 4 a 0.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ex-Botafogo, goleiro dá lindo passe para gol do Lyon; veja o vídeo

• Preparem-se para um reencontro com o ERRO Grupo nas ruas de Floripa

• Educação inclusiva: formação gratuita capacita professores em Florianópolis