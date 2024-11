Até quando segue a chuva em Itajaí e região? Até quando segue a chuva em Itajaí e região? ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuva em Itajaí

A chuva deve continuar no Litoral Norte catarinense pelo menos até sábado (23). É o que diz a previsão do Laboratório do Clima da Univali (LabClima).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Sala do Empreendedor dá suporte a empresários com serviços gratuitos em Turvo

Rede municipal de ensino de Chapecó abre período de rematrículas

Prazos são ignorados e interdição da antiga rodoviária de Florianópolis está confirmada