Atleta de remo evita tragédia após passar mal

Uma atleta de remo de 18 anos do projeto “Remar Para o Futuro”, de Pelotas (RS), escapou do trágico acidente na BR-376 que resultou na morte de seus colegas de equipe e do namorado. Brenda Madruga teve que retornar para casa antes do previsto devido a um problema de saúde, durante a preparação para o Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, realizado em São Paulo.

