Atleta do Clube Náutico Riachuelo conquista mais medalhas no final de semana Atleta do Clube Náutico Riachuelo conquista mais medalhas no final de semana ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 14h31 (Atualizado em 02/12/2024 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atleta do Clube Náutico Riachuelo

A atleta Ana Clara Farias da Silva, do Clube Náutico Riachuelo conquistou mais uma medalha neste final de semana, na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos, realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as conquistas da atleta!

Leia Mais em ND Mais:

Briga em bar termina em pancadaria entre mulheres em SC; uma foi parar no hospital

Quem era o homem encontrado morto dentro de banheiro após gritos de socorro em Blumenau

Condenado a 25 anos, veja quais crimes levaram filho de Biden a receber indulto presidencial