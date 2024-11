Atraso em reparo de estação de tratamento pode deixar bairros de Joinville sem água por 2 dias Atraso em reparo de estação de tratamento pode deixar bairros de Joinville sem água por 2 dias ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estação de Tratamento Cubatão

As obras de reparo na ETA (Estação de Tratamento de Água) Cubatão, previstas para este domingo (17), sofreram um atraso e se estenderam ao longo da madrugada desta segunda-feira (18). Por conta disso, mais de 30 bairros de Joinville, no Norte de Santa Catarina, seguem com o abastecimento comprometido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do abastecimento de água na cidade.

Leia Mais em ND Mais:

Roubos acabam em fogo cruzado e idosa morre baleada em SP

Chapecó tem mais de 800 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Gigante do atacarejo investe R$ 60 milhões em nova loja em Joinville