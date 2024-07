ND Mais |Do R7

Atropelamento fatal choca moradores de Xanxerê Um atropelamento resultou na morte de um homem de 59 anos no fim da tarde da segunda-feira (15), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina...

‌



A+

A-

Um atropelamento resultou na morte de um homem de 59 anos no fim da tarde da segunda-feira (15), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A vítima, identificada como Gilmar Antônio Berlatto, voltava para casa na rua Teodosio Maurício Vanderlei, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, quando foi atropelada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Atropelamento termina em morte e motorista foge sem prestar socorro em SC

• Trânsito na Lagoa da Conceição é bloqueado para obra; veja o que muda em Florianópolis

• Pai e filho são presos por acidente que matou jovem e deixou outro gravemente ferido em Itajaí