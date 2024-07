Audaces Expande Fronteiras com Aquisição da Sizebay A fashiontech Audaces, empresa com sede em Florianópolis, anunciou a aquisição da Sizebay, o provador de roupas virtual mais utilizado... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 05h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 05h13 ) ‌



A fashiontech Audaces, empresa com sede em Florianópolis, anunciou a aquisição da Sizebay, o provador de roupas virtual mais utilizado por e-commerces e sites de moda no mundo. O negócio faz parte do plano de crescimento da empresa, que projeta investir até R$ 1 bilhão para expansão internacional dos negócios até 2030.

